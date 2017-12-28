Стало известно о решении Киева вернуть россиянина Мефедова в СИЗО

Фигуранта дела «2 мая» в Одессе россиянина Евгения Мефедова, которого Киев исключил из обмена пленными с ДНР и ЛНР, увезли в одесское СИЗО, сообщила директор Института правовой политики Елена Бережная.

«Остальных, кому суды изменили меру пресечения перед обменом, готовят для принудительной доставки в суды, чтобы снова содержать под стражей!» – сообщила она в Facebook.

По ее словам, украинская сторона «спешит, пока разбираются международные институции».

Она обвинила уполномоченную по правам человека Верховной рады Валерию Лутковскую в том, что «Лутковская подыграла противоправным действиям Геращенко». Представителя Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктора Медведчука Бережная раскритиковала за то, что он «молча проглотил циничный обман».

«Это предательство! Все СМИ РФ в эйфории от успешного предпраздничного обмена! Позор и возмущение!» – заявила она.

Украинская сторона должна была передать представителям Донецка гражданина России Евгения Мефедова – активиста «Антимайдана», обвиняемого в «организации беспорядков» в Одессе в мае 2014 года, когда в результате поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек. Киев в последний момент заявил, что Мефедов якобы отказался от обмена, как и еще восемь человек, сам Мефедов это опровергает.