Обмен пленными между Киевом и ДНР начался благодаря «беспрецедентной уступке» Захарченко

Представители Киева и ДНР начали обмен пленными, который проводится в подконтрольном ополченцам городе Горловка. При этом глава ДНР дал «беспрецедентное распоряжение» в ответ на требования Украины.

Сейчас ведется проверка списков. В Горловке находятся представители Киева, передает РИА «Новости».

Представители Киева утверждают, что на территорию ДНР в рамках обмена пленными отказались возвращаться 42 человека из 207.

Между тем представительство ДНР в СЦКК заявило, что представителям Донецка пришлось отказаться от обговоренного места в нейтральной зоне и перейти на подготовленное Киевом, так как украинская сторона отказалась действовать в соответствии с договоренностями, об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

По данным представительства, Киев стал настаивать на том, что обмен должен произойти на подконтрольной ему территории за КПВВ «Майорск». Омбудсмен ДНР Дарья Морозова связалась с главой республики Александром Захарченко, доложив ему о поставленном Украиной условии.

В итоге Захарченко, как сообщает представительство, дал «беспрецедентное распоряжение», поручив колонне перейти на подготовленное украинской стороной место, где много украинских силовиков, спасателей, представителей СБУ и СМИ.

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская также заявляла, что из 306 удерживаемых украинской стороной пленных 43 человека вообще не приехали на обмен, так как «отбыли наказание и были освобождены», а около 10–15 пленных якобы отказались возвращаться на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Позже выяснилось, что эти сведения оказались обманом, так как Киев сознательно удерживает 14 «отказников» – среди них, в частности, фигурант дела «2 мая» в Одессе россиянин Евгений Мефедов, который не делал подобных заявлений.

Ранее завершился процесс обмена пленными между Киевом и ЛНР, причем из 75 человек Луганск получил 73 – двое отказались возвращаться.