ЛНР и Киев завершили обмен пленными

Процесс обмена пленными между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой подошел к концу, ЛНР передали 75 человек, заявила глава группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

«Нам отдали 75 человек», – сказала Кобцева, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ЛНР передала Киеву 16 пленных.

Кобцева добавила, что два человека отказались возвращаться в Луганскую народную республику в рамках обмена пленными. Всего в ЛНР отправились 73 человека.

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская отметила, что из 306 удерживаемых украинской стороной пленных 43 человека вообще не приехали на обмен, так как «отбыли наказание и были освобождены».

Процедура обмена проходит на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой. За процедурой наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР. Однако омбудсмен Украины Валерия Лутковская заявила, что около 10-15 пленных отказались возвращаться на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.