Киев заявил о нежелании 15 пленных возвращаться в Донбасс

Омбудсмен Украины Валерия Лутковская заявила, что около 10-15 пленных отказались возвращаться на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

«Есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на подконтрольные боевикам территории Луганской и Донецкой областей. Их около 10-15 человек», – сообщает «Громадське ТВ».

Лутковская добавила, что у каждого пленного спрашивают в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украины территории, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что три человека решили не возвращаться на неподконтрольную Киеву территорию.

В среду начался самый масштабный за время конфликта в Донбассе обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. Киев должен передать 306 человек в обмен на 74 граждан Украины, которые находятся в ДНР и ЛНР.