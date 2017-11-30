Начался обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом

Начался самый масштабный за время конфликта в Донбассе обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом, заявил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Процесс обмена пленными начался», – сказал Марочко, передает РИА «Новости».

Процедура обмена началась на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой.

За процедурой наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Вместе с тем сайт «Громадське ТВ» сообщает, что трое из числа лиц, запрошенных для обмена пленными самопровозглашенными ДНР и ЛНР, отказались возвращаться на неподконтрольную Киеву территорию.

Ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что подписал документ о помиловании пленных. Об этом же сообщил исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Напомним, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан Украины, которые находятся в ДНР и ЛНР.