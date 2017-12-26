Захарченко помиловал пленных

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что подписал документ о помиловании пленных, которые содержатся на территории ДНР и готовятся к передаче Киеву.

«Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых будем менять», – цитирует Захарченко РИА «Новости». Он также сообщил, что обмен пленными в Донбассе пройдет в среду около 13.00 мск.

В конце ноября Захарченко заявлял, что самопровозглашенная ДНР готова к обмену пленными с Киевом, который должен состояться до Нового года.

Ранее президент России Владимир Путин, а вслед за ним главы ДНР и ЛНР поддержали инициативу переговорщика с киевской стороны Виктора Медведчука обменять до Нового года пленных по формуле «всех на всех».