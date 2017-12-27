И.о. главы ЛНР подписал указ о помиловании пленных

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о помиловании украинских пленных.

«Сегодня я подписал указ о помиловании тех лиц, которых мы сегодня меняем в Майорске. В свою очередь, ждем возвращения наших соотечественников, которые освобождены и находились в плену на территории Украины», – заявил Пасечник, передает Луганский информационный центр.

Днем ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что подписал документ о помиловании пленных, которые содержатся на территории ДНР и готовятся к передаче Киеву.

Самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными должен состояться в среду в Донбассе: Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР.