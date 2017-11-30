Украина солгала об «отказавшихся от обмена»

От обмена пленными с украинской стороны никто не отказывался – представители Киева сознательно удерживают 14 человек, в том числе фигуранта дела «2 мая» в Одессе россиянина Евгения Мефедова, сообщили украинские СМИ.

«В настоящее время на украинской базе в Святогорске Донецкой области удерживаются 14 человек, которые не попали под обмен», – сообщает «Страна.ua».

Директор Института правовой политики Елена Бережная заявила, что лично связывалась с одним из удерживаемых – Евгением Мефедовым. Он рассказал, что утром в среду целый ряд заключенных свезли из разных мест содержания на базу в Донецкой области для обмена. Уже там они узнали, что якобы «сами отказались» от обмена, хотя таких заявлений никто из удерживаемых не вел.

«Они требуют, чтобы их обменяли, как ранее и предполагалось. Их привезли на базу, они ждали, что обмен состоится сегодня. По каждому из них уже прошли все процедуры, которые должны идти перед обменом», – сказала Бережная.

По ее словам, удерживаемые просят информационной поддержки, чтобы их все-таки обменяли в среду.

«Им сказали, что якобы они не попали под первый пакет обмена и их обменяют во второй партии», – рассказала Бережная.

Ранее сообщалось, что завершился процесс обмена пленными между Киевом и ЛНР.

При этом уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что из 306 удерживаемых украинской стороной пленных 43 человека вообще не приехали на обмен, так как «отбыли наказание и были освобождены», а около 10–15 пленных якобы отказались возвращаться на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.