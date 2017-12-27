Медведчук объяснил отказ Киева передать россиян при обмене пленными с Донбассом

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук сообщил, почему украинская сторона отказалась включить россиян в список на обмен пленными с ДНР и ЛНР.

Как заявил Медведчук, между странами СНГ действует конвенция, согласно которой россияне, «совершившие преступления», могут быть выданы Киевом только «по официальным каналам МИДа».

«Эти лица в течение последней недели были исключены из предварительно одобренного списка в 306 человек и были заменены», – приводит его слова ТАСС.

Медведчук сказал, что данный вопрос стал «серьезной проблемой, с которой спорили представители республик Донбасса».