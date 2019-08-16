Украинский суд согласился отпустить россиянина Мефедова под залог

Центральный районный суд Николаева постановил освободить под залог в 135 тыс. гривен (5,3 тыс. долларов) россиянина Евгения Мефедова, подозреваемого в «подготовке свержения власти на Украине» и проходившего также по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года.

Суд постановил освободить из СИЗО украинца Сергея Долженкова и Евгения Мефедова, если за них внесут залог в размере 135 тыс. гривен за каждого, сообщает одесское издание «Таймер».

Долженков и Мефедов находятся за под стражей с мая 2014 года. Изначально они были под следствием по делу о трагедии 2 мая в Одессе, но были оправданы. Сразу после этого их снова отправили в СИЗО – на этот раз по делу о подготовке «свержения власти».

В декабре 2017 года, Мефедова должны были передать во время обмена пленными представителям Донбасса, но вместо этого вернули в СИЗО.