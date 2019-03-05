Омбудсмен Крыма назвала жуткими условия содержания россиян в украинской тюрьме

Уполномоченный по правам человека Крыма Людмила Лубина заявила, что осужденные на Украине российские военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов находятся в самой жуткой украинской тюрьме.

«Невозможно читать письма наших военнослужащих Баранова и Одинцова…Их поместили в колонию для лиц, осужденных на пожизненное заключение. Это самая жуткая колония», – передает РИА «Новости» слова Лубиной.

Баранов и Одинцов служили в ВСУ до 2014 года, а после референдума в Крыму присягнули на верность России. В 2016 году сотрудники СБУ похитили мужчин на границе Украины и Крыма. Военнослужащих осудили за дезертирство на 13 и 14 лет.

В июне 2018 года уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой отказали во встрече с Барановым и Одинцовым.

Ранее Москалькова заявляла, что после выборов на президентских выборов на Украине будет просить нового руководителя страны передать осужденных России.