Москалькова решила просить после выборов на Украине передать двух осужденных россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что после выборов на Украине планирует попросить нового президента о передаче двух осужденных там россиян.

«Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова», – приводит ТАСС ее слова.

По ее словам, российские военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов осуждены несправедливо. Также Москалькова отметила, что считает невиновным журналиста Кирилла Вышинского.

«И надо сделать все возможное, чтобы убедить украинскую сторону прекратить дальнейшее расследование по уголовному делу, потому что он привлекается исключительно за свои убеждения и высказывания, которые журналист в силу своей профессии должен делать», – сказала уполномоченный по правам человека.

Ранее Москалькова рассказывала о 43 россиянах, которые находятся в заключении на Украине. Она подчеркнула, что обвинения по большей части связаны с личными убеждениями.

Напомним Баранов и Одинцов служили в ВСУ до 2014 года, а после референдума в Крыму присягнули на верность России. Осенью 2016 года их похитили на границе Украины и Крыма СБУ. Их осудили за госизмену и дезертирство на 13 и 14 лет. Москалькову к осужденным не пустили.