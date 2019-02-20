Москалькова рассказала о 43 находящихся в заключении на Украине россиянах

Обвинения против 43 россиян, которые находятся в заключении на Украине, главным образом связаны с их убеждениями, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В частности, речь идет об их «решении по крымской теме», передает РИА «Новости».

В число заключенных входят «самые разные люди по своим профессиональным качествам и возрасту, часть из них, и значительная часть – это крымчане, гражданские люди, предприниматели, депутаты, один из них – бывший министр спорта Крыма». Есть также военные, которых на Украине обвинили в измене за желание стать гражданами России.

«Поражение гражданских прав и лишение свободы связаны с убеждениями людей, с их гражданской позицией», – заявила омбудсмен, указав, что журналист Кирилл Вышинский «привлечен к ответственности исключительно за свои убеждения».

По мнению Москальковой, «главная трагедия сегодняшнего дня» заключается в том, что «политика повлияла на судьбы людей и просто переломала их».

Она подчеркнула, что экспертиза полностью опровергла версию о смерти из-за несчастного случая гражданина России Валерия Иванова в украинской колонии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Иванов, попавший в плен ВСУ под Луганском, не просто умер в тюрьме, как утверждал Киев, – его замучили до смерти.