Москалькову в Киеве не пустили к россиянину Одинцову

Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой отказали во встрече с находящимся в киевском СИЗО российским военным Максимом Одинцовым, сославшись на отсутствие необходимых документов.

Как передает ТАСС, об этом заявила российский омбудсмен, после того как около часа прождала в здании СИЗО в Киеве.

«Такой вопрос не регулируется законом, там не описано, какие документы необходимы консулу или уполномоченному при условии, что у человека два гражданства», – отметила Москалькова.

Также она сообщила, что в ноте, которую российский омбудсмен получила от украинской стороны, ничего не сказано о необходимости таких документов.

«Мы получили разъяснение пенитенциарной системы только что и будем работать. Сроков рассмотрения заявления минюстом нет», – резюмировала Татьяна Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что Татьяне Москальковой не дадут увидеться с заключенными россиянами, пока Денисову не пустят к заключенному в России Роману Сущенко.

Накануне в Кремле отметили, что взаимному посещению российским и украинским омбудсменами заключенных мешает несогласованность действий.

Российские военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов в феврале получили по 14 и 13 лет колонии за госизмену и дезертирство (до 2014 года они проходили службу в ВСУ, а после присоединения Крыма присягнули на верность России). В ноябре 2016 года прапорщик Одинцов и младший сержант-контрактник Баранов были похищены СБУ на границе Украины и Крыма. В МИД России назвали произошедшее провокацией, а СК предъявил обвинение причастным к их похищению украинцам.