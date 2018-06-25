Песков объяснил проблемы при посещении заключенных омбудсменами России и Украины

Взаимному посещению российским и украинским омбудсменами заключенных мешает несогласованность действий, но работа идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока мешает несогласованность действий, там продолжают два омбудсмена согласовывать», – сказал Песков, отвечая на вопрос, что мешает «разблокировать» посещение заключенных с учетом того, что состоялось уже два телефонных разговора лидеров двух стран.

Песков напомнил, что одно посещение должно было состояться на территории России, в Омске, передает РИА «Новости».

«И туда не смогла прибыть украинская коллега, поэтому был украинский консул. Теперь должно произойти ответное действие, уже на Украине. Мы знаем заверения президента (Петра) Порошенко о том, что (российский омбудсмен Татьяна) Москалькова может беспрепятственно такой визит осуществить, но все равно происходит некий обмен условиями, что затрудняет этот процесс, а главное — затягивает его по времени. Но работа продолжается», – заявил Песков.

Ранее в понедельник сообщалось, что Киев направил российскому МИДу «срочную» ноту с требованием обеспечить допуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к украинцам, отбывающим наказание в России.

21 июня президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко провели телефонный разговор. Украинская сторона сообщала, что Порошенко просил Путина обеспечить доступ украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и ряду других заключенных.