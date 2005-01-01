Киев направил Москве срочную ноту

Киев направил российскому МИДу «срочную» ноту с требованием обеспечить допуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к украинцам, отбывающим наказание в России, сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Направили срочную ноту РФ относительно обеспечения беспрепятственного допуска омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным в РФ», – написала она на своей странице в Twitter.

Со своей стороны уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова пригрозила жесткими мерами в случае отказа российской стороны разрешить ей посещение Олега Сенцова.

«Завтра будем уже какие-то более жесткие действия предлагать. Это уже просто невозможно», – заявила она в прямом эфире из Москвы украинскому телеканалу «Прямой».

В то же время отвечать на вопрос о том, что конкретно она имеет в виду, Денисова отказалась, передает ТАСС.

На прошлой неделе первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украина обменяет осужденных россиян на заключенных в России украинцев.

21 июня президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко провели телефонный разговор. Украинская сторона сообщала, что Порошенко просил Путина обеспечить доступ украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и ряду других заключенных.