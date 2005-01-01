Путин и Порошенко поговорили по телефону

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да», – ответил он на просьбу ТАСС подтвердить информацию о телефонной беседе лидеров.

В пресс-службе украинского президента сообщили, что Порошенко попросил Путина обеспечить доступ украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим украинским заключенным.

Стороны также обсудили вопросы безопасности в части Минских договоренностей, активизацию работы в нормандском формате для согласования концепции развертывания в Донбассе международной миссии ООН.

19 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова согласовали список из 34 лиц для посещения, находящихся под стражей на территории Украины и России.