Киев выразил готовность обменять осужденных россиян

Украина обменяет осужденных россиян на заключенных в России украинцев, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, выступающая одним из представителей Киева на переговорах в Минске.

Геращенко написала в Facebook, что на Украине 23 россиянина осуждены или обвиняются по таким тяжелым статьям, как терроризм, убийство, участие в войне и шпионаж.

Киев готов обменять их на Олега Сенцова и других украинцев, отбывающих наказание в России.

«Мы готовы отдать (...) их родине в обмен на наших, которых ждут на родине», – добавила вице-спикер Рады.

Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко провели телефонный разговор.

Украинская сторона сообщала, что Порошенко просил Путина обеспечить доступ украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и ряду других заключенных.