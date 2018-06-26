Украинский омбудсмен назвала условие встречи Москальковой с заключенными россиянами

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что российскому омбудсмену Татьяне Москальковой не дадут увидеться с заключенными на Украине россиянами, пока Денисову не пустят к заключенному в России Роману Сущенко.

«Я остаюсь в России, поскольку жду разрешения на посещение Романа Сущенко», – сообщила украинский омбудсмен, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «112. Украина».

Она также заявила, что прилетевшая в Киев Москалькова не сможет посетить ни одного из отбывающих наказание россиян, пока сама Денисова не будет допущена к осужденным украинцам.

«Все требует синхронности и взаимности в действиях. Если я не могу попасть к нашим заключенным, то и госпожа Москалькова не может попасть к своим гражданам, которые находятся на территории Украины», – заявила Денисова.

Тем временем пресс-служба российского омбудсмена сообщила, что Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками судна «Норд».

Днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что взаимному посещению российским и украинским омбудсменами заключенных мешает несогласованность действий, но работа идет.