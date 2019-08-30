Украина заявила об отмене обмена заключенными с Россией в пятницу

Обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. Окончательной даты обмена пока нет.

Гитлянская заявила украинскому изданию «Обозреватель», что никаких препятствий для обмена заключенными между Россией и Украиной нет, «все идет планово».

Источник издания сообщил, что задержка в обмене происходит по вине украинской стороны. «Проблемы сейчас тут, на Украине», – сказал источник. По его словам, заключенных украинцев «уже собирались сажать на самолет», но в последний момент все сорвалось.

«Не знаю, в чем дело. Думаю, в наличии прошения о помиловании, но это догадки», – приводит издание слова своего информатора.

Российские СМИ ранее писали, что в СИЗО «Лефортово» в четверг были собраны три десятка граждан Украины, которых планировалось помиловать президентским указом и выслать на родину в обмен на помилованных россиян. При этом часть украинцев отказались от участия в обмене, говорилось в сообщении. Сообщалось также, что президент Украины Владимир Зеленский пока не помиловал лиц, участвующих в обмене с украинской стороны.

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