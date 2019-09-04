Песков: Анонсов обмена заключенными между Россией и Украиной быть не может

Вопрос обмена заключенными между Москвой и Киевом является чувствительной темой, анонсов здесь быть не может, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее была озвучена новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной.

В пятницу в СБУ сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной, запланированный на конец прошлой недели, сорван. Источники в Киеве говорили, что задержка происходит по вине украинской стороны.

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