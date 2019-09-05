Путин: Переговоры по обмену заключенными с Украиной близки к финалу

Президент Владимир Путин заявил, что переговоры по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной близки к финалу.

«Мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно», – сказал Путин, передает ТАСС.

Путин также заявил, что в вопросе обмена решения по конкретным людям было принимать сложно. «Я думаю, что господин (глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор) Медведчук будет меня сейчас мучить по этому вопросу. Знаю, что он особенно переживает за несколько фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации, и нам достаточно сложно было принимать решение в отношении конкретных людей, этих конкретных людей», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент также полагает, что предстоящий обмен будет масштабным, и это хороший шаг к нормализации отношений между странами. «По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации», – отметил Путин.

Также, по мнению Путина, в исторической перспективе неизбежна полная нормализация отношения России и Украины. «Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет, будет нормализации отношений, потому что мы две части одного и того же народа. Я об этом многократно говорил. А что касается ближайшей перспективы, это в значительной степени будет зависеть от действующего украинского руководства», – ответил Путин на вопрос о том, что будет с взаимоотношениями с Украиной после обмена заключенными.

Ранее в четверг глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что обмен заключенными между Москвой и Киевом должен состояться в ближайшее время.

В понедельник была озвучена новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной.

В пятницу в СБУ сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной, запланированный на конец прошлой недели, сорван. Источники в Киеве говорили, что задержка происходит по вине украинской стороны.