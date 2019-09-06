Зеленский помиловал россиян из списка по обмену России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выдал указы о помиловании лиц, переговоры об освобождении которых проводят Россия и Украина.

Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА «Новости».

Все подлежащие обмену с Украиной граждане России, кроме одного, доставлены в пункт сбора, заявил Рыбин в соцсетях.

«В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все, которые участвуют по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», – пояснил Рыбин, передает ТАСС.

Он пояснил, что по состоянию н а16.45 в одном из украинских СИЗО остается один россиянин, которого СБУ почему-то не доставила в пункт сбора. Рыбин не стал называть его фамилию.

Официальных подтверждений этим данным еще не поступало.

Ранее в пятницу Рыбин призвал соблюдать «режим тишины» в вопросе обмена заключенными с Украиной.

Напомним, в списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 человек, в том числе режиссера Олега Сенцова.