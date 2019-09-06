Адвокат призвал соблюдать «режим тишины» в вопросе обмена заключенными с Украиной

Подготовка обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной продолжается, пару дней необходимо соблюдать «режим тишины», заявил адвокат Валентин Рыбин.

«Давайте пока в режиме тишины побудем эти пару дней. Движения идут, надо подождать. Давайте не будем забегать наперед. Все будет хорошо скоро», – сказал Рыбин, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 человек, в том числе режиссера Олега Сенцова.

До этого источник сообщил, что Киев собирался выдать обвиняемого в госизмене главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, а также свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха и бывших военнослужащих ВС Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство.

Президент Владимир Путин заявил, что вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной будет решен в ближайшее время.

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