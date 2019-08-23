Адвокат дал прогноз по обмену осужденных на Украине Одинцова и Баранова

Осужденные на Украине россияне Максим Одинцов и Александр Баранов будут проходить процедуру помилования, сообщил их адвокат Валентин Рыбин.

«По ним приговоры вступили в силу, и сейчас, скорее всего, будет проходить процедура помилования, и ребята будут уезжать [с Украины]», – передает ТАСС слова Рыбина.

Он добавил также, что работа по корректировке списков удерживаемых лиц для обмена между Россией и Украиной продолжается, точной формулы нет.

По его словам, «на высшем уровне, наверное, все согласовано, но на уровне исполнения пытаются включать моменты, которые являются неправильными».

При этом Рыбин не уточнил, кто именно создает проблемы.



В четверг знакомый с деталями переговоров источник заявил, что по предварительной договоренности Москва и Киев могут обменять 33 гражданина России на 33 гражданина Украины.

Ранее в пятницу сообщалось, что Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев.

Напомним, ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом появятся в ближайшие дни.

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