Зеленский пообещал первые результаты по обмену пленными «в ближайшие дни»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом появятся в ближайшие дни.

«Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать», – сказал Зеленский в комментарии «Интерфакс – Украина».

Украинский президент подчеркнул, что лично занимается этим вопросом. «Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов. Я работаю над этим уже два месяца. … Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит, и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело», – сказал Зеленский.

Напомним, в пятницу утром уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в пятницу прибыла в Киев.

В четверг стало известно, что Россия и Украина готовы произвести обмен удерживаемых на территории обоих государств лиц. Москва включила в список 22 украинских моряка и двух сотрудников СБУ, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. В обмене также будут участвовать россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов. Обмен планируется произвести28-29 августа.

В то же время знакомый с деталями переговоров источник заявил, что по предварительной договоренности Москва и Киев могут обменять 33 гражданина России на 33 гражданина Украины.