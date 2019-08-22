Названа дата обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной

Обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией назначен на 28-29 августа, заявил адвокат бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова Игорь Свинцицкий.

«Его (Александра Саттарова) готовят к обмену на одного из наших моряков. На кого именно – сказать не могу. Все будет известно 28-29 августа, когда должна состояться акция обмена удерживаемыми между Украиной и Россией», – передает слова адвоката РИА «Новости».

Он добавил, что Саттаров сейчас доставлен в СБУ, где проходит юридические процедуры оформления обмена.

Ранее сообщалось, что юридическую процедуру оформления обмена со стороны Украины проходят россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов. Общее число россиян, которых передадут России, неизвестно.

Со стороны России, судя по данным источников, будут переданы 24 моряка, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе, а также еще ряд осужденных украинцев.