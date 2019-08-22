Источник заявил о договоренности между Москвой и Киевом об обмене «33 на 33»

По предварительной договоренности Москва и Киев могут обменять 33 гражданина России на 33 гражданина Украины, заявил знакомый с деталями переговоров источник.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая представляет Киев в процессе обмена, уже находится в Москве, сообщает источник РБК, знакомый с ходом переговоров по обмену.

При этом в список лиц, внесенных в список обмена по формуле «33 на 33», не включен главный редактор украинского РИА «Новости» Кирилл Вышинский. Его освобождение будет проходить по отдельной схеме, будет ли он участвовать в грядущем обмене неизвестно.

Источник отметил, что Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинского, ей главное знать, что он освобожден. Информации об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова также нет.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия готовы произвести обмен удерживаемых на территории обоих государств лиц. Москва включила в список 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. В обмене также будут участвовать россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов. Обмен планируется произвести 28-29 августа.