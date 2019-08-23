Москалькова прибыла в Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в пятницу прибыла в Киев, сообщили в российском посольстве на Украине.

«Да, [прибыла]. Находится в гостинице», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы диппредставительства.

На ваш взгляд Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков? Да, в качестве жеста доброй воли

Да, использовав для обмена

Нет, оставить для суда и наказания



Ранее сообщалось, что визит Москальковой однодневный, цель не уточняется.

Напомним, в четверг знакомый с деталями переговоров источник заявил, что по предварительной договоренности Москва и Киев могут обменять 33 гражданина России на 33 гражданина Украины.