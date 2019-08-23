Стало известно о вылете Москальковой в Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вылетела в Киев, сообщили в посольстве России на Украине.

«Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова самолетом направляется в Киев», – передает ТАСС сообщение диппредставительства. Цель визита в российском посольстве не сообщили.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия готовы произвести обмен удерживаемых на территории обоих государств лиц. Москва включила в список 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. В обмене также будут участвовать россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов. Обмен планируется произвести 28-29 августа.

Напомним, в четверг знакомый с деталями переговоров источник заявил, что по предварительной договоренности Москва и Киев могут обменять 33 гражданина России на 33 гражданина Украины.

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