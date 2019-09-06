Стало известно о возможном включении Вышинского и Сенцова в списки на обмен

В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 человек, в том числе режиссера Олега Сенцова, сообщил информированный источник.

По словам источника, предполагаемое начало обмена – 7 сентября, передает «Интерфакс».

По его сведениям, изначально Москва и Киев договорились об обмене по формуле «35 на 35», но к 7 сентября в нее могут внести изменения. Переговоры будут продолжаться вплоть до этой даты.

Отмечается, что под вопросом остается выдача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка, которые осуждены на длительные сроки по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне.

Кроме того, под вопросом и выдача двух сотрудников СБУ, которых задержали после «керченского инцидента». Их обвиняют в руководстве действиями трех украинских кораблей.

Источник сообщил, что Киев собирался выдать обвиняемого в госизмене главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, а также свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха и бывших военнослужащих ВС Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство.

При этом Вышинский ранее заявлял, что не согласен на обмен и хочет добиться оправдания в украинском суде. Идею обмена Вышинского на Сенцова озвучивал в июле президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной будет решен в ближайшее время.

До этого была озвучена новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной.

В пятницу в СБУ сообщили, что обмен заключенными, запланированный на конец прошлой недели, сорван. Источники в Киеве говорили, что задержка происходит по вине украинской стороны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как десятки граждан России попали в плен на Украине.

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