Вышинский отверг возможность обмена на украинцев

Главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский в интервью программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ заявил, что не намерен ни на кого обмениваться и будет доказывать свою невиновность.

По словам журналиста, слухи о том, что он якобы будет участвовать в обмене заключенными между Россией и Украиной, появились спустя два часа после начала обысков в его квартире в 2018 году.

«Я как тогда не собирался ни на кого меняться, просто не давал никакого согласия на обмен, так и сегодня не вижу смысла, особенно когда я нахожусь на свободе, принимать, на кого-то меняться или на кого-то быть обмененным», – приводит его слова РИА «Новости».

Вышинский подчеркнул, что хочет доказать свою невиновность в суде, и назвал это своей главной задачей.

На вопрос о том, может ли он сейчас приехать в Москву, Вышинский не дал прямого ответа. Он объяснил, что по решению суда освобожден под личные обязательства, то есть он должен уведомлять суд, если меняет место жительства («физическую прописку») или место работы, а также обязан приходить в суд по первому вызову.

«Единственное, что у меня достаточно много, как у каждого человека, который провел определенное время в тюрьме, у меня накопились проблемы. Мне нужно решить эти проблемы, и эти проблемы пока держат меня в Киеве», – сказал он, добавив, что хотел бы оказаться в Москве и увидеться с семьей.

Ранее Вышинский ответил на вопрос о том, подвергался ли он пыткам во время содержания под стражей на Украине.

Напомним, в среду Киевский апелляционный суд постановил безотлагательно освободить Вышинского, который находился под стражей с 17 мая 2018 года. Вышинского на Украине обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД