Вышинский ответил на вопрос о пытках на Украине

Главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский в интервью программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ ответил на вопрос о том, подвергался ли он пыткам во время содержания под стражей на Украине.

«Я не испытывал какого-либо физического насилия, у меня нет на теле следов пыток или синяков, но сам факт попадания в тюрьму для человека, который чувствует себя невиновным, это, конечно, психологическое испытание», – приводит его слова ТАСС.

Вышинский признался, что ему было «непросто эмоционально и психологически», но отметил, что было бы преувеличением называть это пытками.

Напомним, в среду Киевский апелляционный суд постановил безотлагательно освободить Вышинского, который находился под стражей с 17 мая 2018 года. Мера пресечения для руководителя портала РИА «Новости Украина» изменена на личное обязательство.

Вышинского на Украине обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД