Суд в Киеве освободил Вышинского

Киевский апелляционный суд постановил безотлагательно освободить руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Мера пресечения изменена на личное обязательство, журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию.

В ходе заседания суда Вышинский заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, а обвинения против себя назвал абсурдными, сообщает РИА «Новости».

«С момента подачи обращений моих адвокатов и на стадии досудебного рассмотрения дела и сейчас судебного главным моим аргументом было то, что никаких не только юридических, но и человеческих мотивов скрываться от судебного следствия у меня нет, поскольку, с моей точки зрения, как я заявлял с первого дня моего задержания, потом ареста, обвинения, которые мне предъявлены, настолько абсурдны, что в моих интересах изучить их в судебном процессе и доказать… бессмысленность этих обвинений», – сказал Вышинский.

Ранее в среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина».

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

На прошлой неделе адвокат Валентин Рыбин, чьи подзащитные будут участвовать в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом, говорил, что Вышинский скоро вернется к нормальной жизни.

21 августа стало известно, что Россия и Украина готовы произвести обмен удерживаемых на территории обоих государств лиц. Москва включила в список 22 украинских моряка и двух сотрудников СБУ, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. В обмене также будут участвовать россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов. При этом сообщалось, что Вышинский не включен в список лиц, внесенных в список обмена. Его освобождение будет проходить по отдельной схеме.

Обмен планируется произвести 28-29 августа.