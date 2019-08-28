Прокуроры предложили выпустить Вышинского из-под ареста

Представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому.

«Мы не против удовлетворения жалобы, считаем возможным смягчение меры пресечения и применение личного обязательства», – сказал один из прокуроров.

Сам Вышинский заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, если его выпустят под личное поручительство. Он также заявил, что по первому требованию будет являться на заседания суда, если его освободят из-под стражи, передает РИА «Новости».

Суд в Киеве в среду рассматривает апелляционную жалобу на продление срока ареста Вышинского до 19 сентября. При этом судья разрешил Вышинскому на время рассмотрения жалобы на продление ему сроков содержания под стражей находиться возле защитников, а не в стеклянном боксе.

На прошлой неделе адвокат Валентин Рыбин, чьи подзащитные будут участвовать в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом, говорил, что Вышинский скоро вернется к нормальной жизни.

21 августа стало известно, что Россия и Украина готовы произвести обмен удерживаемых на территории обоих государств лиц. Москва включила в список 22 украинских моряка и двух сотрудников СБУ, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. В обмене также будут участвовать россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов. При этом сообщалось, что Вышинский не включен в список лиц, внесенных в список обмена. Его освобождение будет проходить по отдельной схеме.

Обмен планируется произвести 28-29 августа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД