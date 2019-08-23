Адвокат заявил о скором возвращении Вышинского к «нормальной жизни»

Руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский скоро вернется к нормальной жизни, заявил адвокат Валентин Рыбин, чьи подзащитные будут участвовать в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

Отвечая на вопрос о том, можно ли связывать затягивание рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста Вышинского с процессами обмена Рыбин сказал: «По той информации, которая у меня есть, мне кажется, что проблема Кирилла Вышинского в скором будущем тоже будет разрешена и он сможет вернуться к нормальной жизни».

Интервью адвоката опубликовано на Youtube-канале журналиста Анатолия Шария.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом появятся в ближайшие дни.

В четверг стало известно, что Россия и Украина готовы произвести обмен удерживаемых на территории обоих государств лиц. Москва включила в список 22 украинских моряка и двух сотрудников СБУ, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. В обмене также будут участвовать россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов. Обмен планируется произвести 28-29 августа.

При этом сообщалось, что в список лиц, внесенных в список обмена, не включен главный редактор украинского РИА «Новости» Кирилл Вышинский. Его освобождение будет проходить по отдельной схеме, будет ли он участвовать в грядущем обмене неизвестно. В то же время источник отметил, что Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинского, ей главное знать, что он освобожден.