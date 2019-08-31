Украинскому заключенному в Москве передали сало

Депутаты Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович навестили в следственном изоляторе «Лефортово» украинского заключенного Николая Карпюка и привезли ему сало и хлеб.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Виктора Медведчука.

«Это не просто сало, это из Полтавы, прокопченное в настоящем сене украинском, посмотри какое», – говорит Рабинович.

Карпюк отметил, что потребуется целый год, чтобы съесть такое количество сала. Но депутаты намекнули, что столько времени ждать не придется.

Рабинович рассказал, что дома Карпюка ждут родные, и призвал заключенного «приходить в себя».

Ранее Медведчук заявил, что приезд в Москву и общение с осужденными украинскими гражданами Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком – это, прежде всего, гуманитарная акция.