Медведчук заявил об отсутствии у России и Украины готовности к обмену удерживаемыми лицами

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что о готовности к обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной информации пока нет.

В то же время, по его словам, «есть уверенность в том, что в ближайшее время произойдет обмен», передает ТАСС.

В пятницу Медведчук и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович прилетели в Москву, где встретились с осужденными украинскими гражданами Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком.

«Наш приезд – это, прежде всего, гуманитарная акция. Мы приехали, чтобы встретиться с Карпюком и Клыхом», – сказал Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, «с ребятами все будет хорошо». Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину. «И вообще, чем меньше на эту тему говоришь, тем быстрее люди будут дома», – добавил политик.

В пятницу поступали противоречивые сообщения об обмене заключенными между Россией и Украиной. Дипломатический источник в Москве сказал, что переговоры о деталях обмена продолжаются. Между тем, в СБУ сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится. Источники в Киеве отмечали, что задержка происходит по вине украинской стороны.

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