Зеленский захотел обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, отбывающего наказание за организацию терактов в Крыму.

«Относительно господина Вышинского – если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала «112 Украина».

Зеленский считает, что обмен Вышинского на Сенцова должен стать первым шагом доброй воли

Кроме того, Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков не в порядке обмена.

Между тем замглавы МИД Григорий Карасин выразил надежду, что суд в Киеве выпустит Вышинского из-под стражи. «Такая возможность в украинском законодательстве есть», – приводит его слова РИА «Новости».

На ваш взгляд Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков? Да, в качестве жеста доброй воли

Да, использовав для обмена

Нет, оставить для суда и наказания



Накануне пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявляла, что Киев готов освободить Вышинского, но хочет, чтобы Москва при этом освободила Сенцова.

Напомним, в августе 2014 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорил его к 20 годам лишения свободы. В России неоднократно подчеркивали, что Сенцов осужден не за творчество, а за террористическую деятельность.

Еще в 2018 году газета ВЗГЛЯД объясняла, почему обмен Сенцова в принципе невозможен.

Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Главред портала РИА «Новости Украина» выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах, так как считает задержание нелегальным и основанном на «абсурдных и лживых обвинениях».