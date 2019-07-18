Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Киев готов освободить журналиста Кирилла Вышинского, но хочет, чтобы Москва при этом освободила осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

По ее словам, офис президента Украины «с большим интересом» воспринял предложение российской стороны освободить Вышинского в качестве «первого шага доброй воли со стороны Украины».

Мендель заявила в Facebook, что Украина «поддерживает политику шагов доброй воли». В связи с этим Киев хочет, чтобы Москва также «сделала шаг навстречу».

В Киеве предлагают «для взаимной уверенности в общей доброй воле» освободить Вышинского и Сенцова одновременно.

Еще в 2018 году газета ВЗГЛЯД объясняла, почему обмен Сенцова в принципе невозможен.

На ваш взгляд Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков? Да, в качестве жеста доброй воли

Да, использовав для обмена

Нет, оставить для суда и наказания



Кроме того, Вышинский, задержанный на Украине в мае прошлого года по подозрению в госизмене, сам не согласен с обменом на украинских задержанных. Вышинский заявлял, что «об обмене не может быть и речи, речь может идти только о справедливом решении суда».