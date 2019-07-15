Вышинский не согласился на обмен на украинских задержанных

Главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, задержанный в мае прошлого года по подозрению в госизмене, не согласен с обменом на украинских задержанных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, Вышинский намерен добиваться в суде признания своей невиновности, передает РИА «Новости».

Между тем заседание суда по делу журналиста перенесли на 19 июля.

Ранее Москалькова подала прошение в суд об освобождении Вышинского под подписку о невыезде. Она прибыла в Киев на заседание Подольского районного суда Киева по делу Вышинского. Также она провела встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, они договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев.

Накануне пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган не исключила, что Кирилл Вышинский может выйти на свободу уже 15 июля.

Напомним, Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.