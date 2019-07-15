В ГПУ не исключили освобождения Вышинского

Главный редактор портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский по решению суда может выйти на свободу уже в понедельник, об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Что ожидается? Что этот человек официально, по решению суда, выйдет на свободу», – написала Сарган на своей странице в Facebook.

По ее мнению, это возможно благодаря решению конституционного суда и «маленькой записочки, которую передали в руки президенту».

Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ранее сообщал, что привез в Киев письмо от матери Вышинского. Послание передали президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее в Сети появилась переписка Сарган с бывшим лидером запрещенного в России «Правого сектора*» Дмитрием Ярошем, из которой следовало, что Киев использует Вышинского как ценного заложника.

В понедельник в Киеве состоится очередное заседание суда по делу журналиста.

Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.