В генпрокуратуре Украины Вышинского посчитали ценным заложником

Переписка Ларисы Сарган, пресс-секретаря генпрокурора Украины, с Дмитрием Ярошем, бывшим лидером запрещенного в России «Правого сектора*», доказывает, что главред портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский используется Киевом как заложник, заявила экс-глава минюста Украины Елена Лукаш.

Она опубликовала в Facebook диалог Сарган и Яроша.

После того, как итальянский суд приговорил украинского силовика к 24 годам тюрьмы, Ярош призвал украинских правоохранителей и патриотов-предпринимателей хватать итальянцев и россиян.

Сарган в ответ заявила, что Вышинского можно «обменять» на украинских моряков, задержанных в России за нарушение границы, осужденного в России за шпионаж Романа Сущенко, а также лиц, которых Киев объявляет «политзаключенными».

Сарган высказалась против изменения меры пресечения Вышинскому. Она рассказала Ярошу, где и когда пройдет судебное заседание, а Ярош обещал передать информацию своим единомышленникам, передает РИА «Новости».

«Сарган доступно объясняет причины, по которым второй год сидит в тюрьме журналист Вышинский. Обмен. Он заложник для обмена. Также Лариса показывает как планируется организация давления на суд», – прокомментировала их диалог Лукаш.