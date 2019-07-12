Итальянский суд приговорил украинского силовика к 24 годам тюрьмы за убийство в Донбассе

Военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива приговорили к 24 годам за убийство в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли.

Маркив был приговорен в итальянском суде к 24 годам тюрьмы за убийство репортера, передает ТАСС.

Издание «Европейская правда» сообщало, что сторона обвинения просила приговорить обвиняемого к 17 годам заключения.

Украина отрицает причастность бойца Нацгвардии к убийству Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова в 2014 году в Донбассе.

Напомним, Роккелли был убит в 2014 году под Славянском. Итальянские правоохранители арестовали Маркива в 2017 году в Болонье. Позже выяснилось, что задержанный Маркив – боец нацгвардии Украины, замкомвзвода батальона оперативного назначения имени Кульчицкого.