Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Ветеран КГБ Егоров: Горбачев не позволил разоблачить Яковлева как агента ЦРУ
Ветеран КГБ СССР, полковник в отставке Алексей Егоров заявил, что президент Советского Союза Михаил Горбачев не позволил спецслужбам разоблачить «архитектора перестройки» Александра Яковлева как американского агента.
«Яковлев был завербован ЦРУ в конце 1950-х годов во время стажировки в США. В дальнейшем он действовал, по моей оценке, не столько по формальному заданию, сколько из внутренней убежденности и стремления уничтожить наш общественный строй и ликвидировать Советский Союз сверху», – рассказал Егоров в интервью журналу «Национальная оборона», текст которого передает РИА «Новости».
По линии контрразведки удалось получить информацию о поддержке Яковлева американскими спецслужбами во время поездок за рубеж. На основе этих данных была составлена подробная записка о враждебной деятельности политика, которую председатель КГБ Владимир Крючков доложил Горбачеву.
Президент СССР пытался замять этот вопрос, хотя Крючков дважды возвращался к нему на встречах. Испуганный Яковлев был вынужден покинуть высокие посты, однако санкции на глубокую разработку и арест Горбачев так и не дал.
Александр Яковлев работал в аппарате ЦК КПСС с 1953 года, а в 1987–1990 годах был членом Политбюро. Вместе с Горбачевым он руководил проведением либеральных политических реформ в Советском Союзе, за что получил неофициальный титул «архитектор перестройки».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полковник КГБ СССР в отставке Алексей Егоров рассказал о выявлении предателей под видом сотрудника американского посольства в Москве.
Ветеран госбезопасности заявил о хранении материалов об агентах США в Советском Союзе непосредственно у директора ЦРУ.
Ранее сенатор Владимир Джабаров отметил невозможность предотвращения распада СССР силами КГБ из-за неожиданного предательства в высших эшелонах власти.