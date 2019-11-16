МИД назвал условие возвращения Украине задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о решении российской стороны передать Украине три военных корабля, задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе.

«Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», – цитирует «Интерфакс» представителя российского МИД.

При этом ведомство пояснило, что Россия готова отдать Украине корабли, если Киев даст гарантии их сохранности.

Ранее СМИ сообщили, что Россия вернет Украине задержанные катера. Это может произойти до саммита в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы России.

В сентябре 2019 года все моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.