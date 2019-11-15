СМИ сообщили о скором возвращении Украине задержанных в Керченском проливе катеров

Россия вернет Украине катера, задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе. По данным СМИ, это может произойти до саммита в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря.

О принятии решения по возвращению Украине малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два информированных источника.

По их данным, в настоящее время представители силовых ведомств и МИД двух стран обсуждают дату и место передачи кораблей.

Источники уточнили, что возврат судов точно произойдет не в порту, а в море: «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их встретят украинские буксиры. Отмечается, что суда будут возвращены вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов.

Личное оружие украинских моряков, рации и документы останутся в России, так как это вещественные доказательства в уголовном деле.

Один из источников издания допустил, что возврат судов может произойти до конца ноября: «Может, даже на следующей неделе».

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы России.

В сентябре 2019 года все моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.