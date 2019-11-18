Россия начала передачу Украине задержанных военных кораблей

Москва приступила к передаче Киеву двух катеров и буксира, задержанных год назад в Керченском проливе, сообщил источник в силовых структурах.

«Процесс передачи начался», – сказал он ТАСС.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что передача Украине военных кораблей не связана с международным трибуналом.

Говоря о передаче кораблей, он напомнил, что на них «было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации». «Этим занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности», – отметил Песков, посоветовав обращаться за комментариями в эти структуры.

В воскресенье украинские СМИ заявили, что арестованные год назад в Керченском проливе украинские корабли прошли под арками Крымского моста. Позже появились подробности: к месту передачи их тянут на буксире, передача состоится в понедельник в нейтральных водах Черного моря у мыса Тарханкут.

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что возвращение Украине кораблей находится на «завершающем этапе». МИД России ставил условием передачи Киеву гарантию их сохранности как вещественных доказательств.

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