Украинские СМИ объявили о возвращении арестованных Россией военных кораблей

Задержанные в ноябре 2018 года украинские корабли прошли под арками Крымского моста, сообщили украинские СМИ, заявив о возвращении катеров и буксира ВМС Украины.

«Украинские корабли прошли под арками Крымского моста и идут домой», – сообщает «Страна» со ссылкой на «Керчь.ФМ».

Утверждается, что катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» около 12.20 (13.20 мск) прошли под Крымским мостом в сопровождении пограничных кораблей России.

Ранее стало известно, что началась буксировка украинских кораблей. Сообщалось, что Россия передаст корабли Украине у мыса Тарханкут в нейтральных водах Черного моря.

Причем отмечалось, что к месту передачи корабли тянут на буксире.