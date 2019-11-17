В Керчи началась буксировка задержанных украинских кораблей

Очевидцы заявили, что в Керчи начали буксировку задержанных Россией в ноябре прошлого года украинских военных кораблей, сообщают СМИ.

Причал Керченского морвокзала уже покинул буксир «Яны Капу», также на буксир взяли катер «Бердянск». Пробоина, полученная им год назад, заделана. Операцию контролируют корабли российских пограничников, сообщает «Коммерсант».

Морвокзал в Керчи оцеплен полицией.

По данным портала, катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир передадут Украине в море.

Источник в экстренных службах Южного федерального округа сообщил, что Россия начала в воскресенье перемещение кораблей ВМС Украины, передает ТАСС.

До этого помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что возвращение Украине задержанных Россией в Керченском проливе кораблей находится на «завершающем этапе».

МИД России сообщал о готовности России передать Киеву катера «Бердянск» и «Никополь» буксир «Яны Капу», если Украина даст гарантию их сохранности как вещественных доказательств.